مصنع “فولسفاغن” بغليزان يتوقف عن الإنتاج مؤقتا

كشف مصدر مسؤول بمجمع “سوفاك الجزائر” أن مصنع فولسفاقن بولاية غليزان لتركيب السيارات سيتوقف عن الإنتاج مؤقتا.

قررت الشركة الأم بألمانيا والتي يعتبر مجمع سوفاك شريكها التجاري وممثلها الحصري بالجزائر التوقف عن التركيب وفق نظام /ckd skd.

يأتي هذا بعد نهاية صلاحية الإعتماد المؤقت منذ 28 نوفمبر الماضي دون حصولها على الإعتماد النهائي وفق ما ينص عليه دفتر الشروط.

وهو الأمر الذي لم يسمح للشركة بوضع وتسطير برنامج لنشاطها بالجزائر السنة القادمة مفضلة انتظار وضوح الرؤية.

وفي انتظار كشف السلطات الجزائرية عن خطتها المستقبلية والاستراتيجية التي ستتبناها بخصوص ملف تركيب السيارات بالجزائر، سيحال المئات من العمال إلى البطالة بصفة إجبارية.