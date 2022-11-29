مصنع فيات بوهران سينتج 60 ألف سيارة سنويا في العام الأول

تم اليوم الثلاثاء التوقيع مع مجمع ستيلانتيس STELLANTIS على دفتر الشروط الجديد للسيارات، وكذاإتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقيةالاستثمار “AAPI”.

وجاء هذا التوقيع تفعيلا لإتفاقية الإطار الموقعة في أكتوبر الماضي لإطلاق مشروع لتطوير نشاطات صناعية للسيارات. وكذا خدمات مابعد البيع وايضا قطع الغيار لشركة “فيات”. والتي تعتبر إحدى العلامات التجارية لمجمع “ستيلانتس”، بالإضافة إلى تطوير شعبة السيارات في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصناعة تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب صدور المرسوم رقم 22-384 المؤرخ 17 نوفمبر الذي يحدد شروط وإجراءات مزاولة نشاط صناعة المركبات في الجزائر. وكذا تجسيد تميز العلاقات الثنائية، تلبية لرغبتي رئيس االدولتين،عبد المجيد تبون وسيرجيوماتاريلا.

وبالمناسبة اكد وزير الصناعة احمد زغدار التزام مجموعة STELLANTISبمشروع “FIAT”الذي يمثل فرصة لتطوير وتنويع شعبة السيارات في الجزائر.

من جهته قال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات،STELLANTIS إفريقيا والشرق الأوسط: “نحن نتقدم بشغف وصرامة، ونريد أن نقدم للمستهلكين الجزائريين حلول تنقل حديثة ومستدامة وبأسعار معقولة”.

هذا وسينجز مصنع السيارات “FIAT” في بلدية طفراوي بولاية وهران، على وعاء عقاري مساحته 40 هكتارًا، وآخر مجاور ب 80 هكتارًا يخصص لتوطينالموردين المحليين وشركات المناولة قصد تطوير نظام بيئي حقيقي من خلال مخطط إندماج محلي،ضمنخطة تهدف إلى زيادة مهارات الجهات الفاعلة الموجودة في الجزائر، وإيجاد فاعلين جدد من أجل تحقيق معدلات الاندماج المطلوبة في دفتر الشروط وما بعدها.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويًا اعتبارًا من العام الأول، وستصل إلى 90 ألف مركبة سنويًا.