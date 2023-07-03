مصنع فيات وهران .. عون يستقبل وفدا من مجموعة “ستيلانتيس”

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وفدا من مجموعة “ستيلانتيس” العلامة “فيات”، برئاسة مدير منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، سمير شرفان. اللقاء جاء في إطار متابعة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر للعلامة “فيات”، في طفراوي، بوهران.

وحسب بيان الوزارة إستعرض الطرفان مدى تقدم مشروع وحدة تصنيع السيارات في الجزائر للعلامة “فيات”، بولاية وهران، قبل دخولها حيز التشغيل نهاية عام 2023. بالإضافة إلى تقديم آفاق خطة التطوير الخاصة بالمجمع لاسيما فيما يعلق بالاستثمارات، المناولة، التكوين إلى جانب التصدير.

كما جدد الوزير دعم ومرافقة المصالح المختصة للوزارة لهذا المشروع الاستراتيجي الهيكلي، داعيًا «ستيلانتس- فيات” إلى احترام جميع التزاماتها وتسريع دخول وحدة إنتاج السيارات حيز الاستغلال بما ينفع التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد، وتلبية للطلب المواطنين.