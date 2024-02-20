مصنع لإنتاج المصاعد والبطاقات الإلكترونية قريبا في الجزائر

تعتزم الجزائر، إنجاز مصنع لإنتاج المصاعد الهوائية بجميع لواحقها ومستلزماتها. على غرار الهياكل، المحركات والبطاقات الإلكترونية الخاصة بها.

وأكد وزير السكن محمد طارق بلعريبي، في هذا الصدد، أن هذا مصنع إنتاج المصاعد الهوائية، الذي سيكون بالشراكة مع إيطاليا، سيمكن من تسويق المنتوج بكل أريحية. “خاصة وأن الجزائر تعتزم الانطلاق في إنجاز 460 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري. وفق ما جاء به قانون المالية لسنة 2024”.

وأشار بلعريبي، إلى أن برنامج جد معتبر سيتم الانطلاق فيه والمتمثل في برنامج البيع بالإيجار “عدل 3”. وهو ما صرح به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب زيارته لولاية الجلفة بتاريخ 29 أكتوبر 2023.

والتقى، أمس الاثنين، وزير السكن محمد طارق بلعريبي، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، ألبرتو كوتيلو، سعادة سفير الجمهورية الإيطالية لدى الجزائر.

وكان اللقاء فرصة للتطرق لعدة محاور كان أبرزها تعزيز التعاون المشترك في مجال السكن والعمران والمدينة، وخلق شراكة اقتصادية. وهذا بفتح المجال للمؤسسات الإيطالية بالاستثمار في الجزائر سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الشراكة مع المؤسسات الناشئة الجزائرية التي تنشط في مجال صناعة المصاعد الهوائية. خاصة وأن الجزائر توفر مجالا وسوقًا مفتوحة.

وفي ذات السياق، نوّه الوزير إلى ضرورة عقد شراكات ثنائية بين المؤسسات المصغرة الجزائرية والمؤسسات الإيطالية. قصد الاستفادة من الخبرات التي تملكها هذه الأخيرة، خاصة وأن الجزائر تحصي نقصا في هذا المجال.

كما تم التطرق إلى إمكانية برمجة لقاءات ثنائية ما بين مؤسسات تركيب المصاعد الهوائية الجزائرية ومؤسسات الإنتاج والإنجاز الإيطالية. وهو ما سيسمح بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين