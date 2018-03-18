مصنع لانتاج المربى التقليدي يجسّد الإبداع في المنتوج المحلي بتيزي وزو

قرى ولاية تيزي وزو معروفة بتنوع الفواكه الموسمية فيها لكن الكثير منها تتلف بدون استخدامها بالشكل الجيد.

هنا خطرت الفكرة ببال “أوقاسي” من قرية تاڨنيتس ايت يحي بعين الحمام و استغلالها في إنتاج مربى تقليدي بكلّ الاذواق.

وهي فكرة رحّبت بها إحدى العائلات ففتحت أبواب منزلها له لإنشاء مصنعه الصغير.

و بعد أن ترجمت الفكرة ألى أرض الواقع،و تم تحويل الصناعة اليدوية إلى مربى تقليدي بنكهات مختلفة.

بالإعتماد على فواكه طبيعية معروفة بالمنطقة و تقوم بصنعها عبر العديد من المراحل أيادي نساء كن مجرد ماكثات بالبيت.

و منحت لهن الفرصة أن يتحولن إلى منتجات بارعات في هذا المجال .

بعد قرار توقيف الاستراد بدأ الابداع يأخذ مكانه في الأسواق المحلية بولاية تيزي وزو.

و السيد أوقاسي خير مثال على ذلك متحديا كل العراقيل التي واجهته خاصّة ضعف التسويق لمنتجه الجديد.

الذي ينتظر أن تمنح له فرصة ستشجعه على أن يكون بديلا للمنتوجات المستوردة بالخارج.