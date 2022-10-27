مصنع “هيونداي”.. هذه تفاصيل إنتاج السيارات

كشف المدير الاستراتيجي لمصنع “هيونداي”، في تيارت، بجاوي عبد الرحمان، أنه سيتم إخراج 70 سيارة يوميا في البداية.

كما أشار بجاوي، للنهار، إلى أن هدف المصنع الوصول إلى 350 سيارة في اليوم الواحد. في حين، أكد بجاوي، أن مصنع “هيونداي”، سيصل مستقبلا إلى 1400 عامل.

ومن جهته، قال مسؤول بمصنع هيونداي بتيارت، جمال دعلاش، إن المحادثات مستمرة مع القائمين على الشركة. وهذا من أجل، تدعيم الإنتاج بصناعة سيارة حقيقية 100 بالمائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ومن جهته، قال مسؤول بمصنع هيونداي بتيارت، جمال دعلاش، إن المحادثات مستمرة مع القائمين على الشركة. وهذا من أجل، تدعيم الإنتاج بصناعة سيارة حقيقية 100 بالمائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما كشف المدير العام لشركة”tmc “لتركيب السيارات خالد جاب الله، في تصريح للإذاعة الوطنية، عن إنتاج 70 ألف سيارة سنويا كمرحلة اولى.

ومن جانبه، كشف المدير العام لمصنع تركيب السيارات tmc بالمنطقة الصناعية زعرورة عن عودة مصنع تركيب السيارات من علامة هيونداي من جديد بداية من يوم الغد 27 اكتوبر 2022.

وفي حوار خصّ به الإذاعة الجزائرية من تيارت، قال المدير العام لمصنع تركيب السيارات tmc، إنّ قرار إعادة استئناف نشاط مصنع السيارات “هيونداي”، جاء بقرار من السلطات العليا بالبلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية. كما سيكون تاريخ 27 اكتوبر 2022 انطلاق الرسمي للمصنع برعاية والي الولاية.

وبخصوص عملية إعادة بعث المصنع، قال المدير العام أنه تم استدعاء حوالي 158 عاملا كمرحلة أولى بخطي انتاج وتركيب السيارات. وهناك مراحل أخرى تتبع لإعادة بعث 5 خطوط للإنتاج بمجموع 7 خطوط، وتابع المدير العام لمصنع السيارات “هيونداي” قائلا، لم يتم تسريح جميع العمال الذي كانوا. أين تم الاحتفاظ باليد العاملة للحفاظ على خطوط الإنتاج. مؤكدا أن المصنع لديه 3 خطوط دعم، الإنتاج، مراقبة النوعية والجودة.