مصنع BAIC بباتنة.. أول مشروع لتركيب السيارات السياحية الصينية بتقنية CKD

سيتم اليوم السبت، افتتاح مصنع التركيب السيارات للعملاق الصيني baic في باتنة.

حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه لتركيب السيارات السياحية صينية بتقنية الـ CKD، وينطوي المصنع على قدرة تصنيع تصل 150 سيارة في اليوم.

ويقوم المصنع بتركيب 5 موديلات من بينها سيارة نفعية Pick-up سيتم تصنيعها كمرحلة أولى.

أما نسبة الإدماج الأولية تعادل 26% بعد إبرام عقود مع أربعة ممولين محليين، وهذا بفضل عقود الشراكة المبرمة مع متعاملي قطع الغيار واللواحق المحليين.

وهذا على غرار شركة Iris لإطارات السيارات وشركة محلية لإنتاج كوابل والمعدات الكهربائية.

نسبة 26% هي أيضا نتاج حصول مصنع BAIC INDUSTRIE INTERNATIONALE ALGERIE على رخصة طبع رقمها التسلسلي الخاص، من طرف هيئة ‘SAE International’ والذي يعد في حد ذاته سابقة في مشاريع تركيب السيارات بالجزائر.

من جانب أخر، ومن أجل تجاوز نسبة 40% من الإدماج، حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن، تعزم شركة BAIC Industrie International Algérie رفقة شريكها الصيني، مجمع BAIC، توسيع نشاطها في مجال تصنيع المحركات ولواحقه.

معدل الإنتاج الإجمالي سيصل إلى 000 30 وحدة نهاية سنة 2019، ليرتفع إلى 000 180 وحدة مطلع 2021.

ويمتلك المستثمر الرئيسي، شركة ‘SARIAK AUTO HANDLER’، نسبة 90% من أسهم الشركة المختلطة BAIC INDUSTRIE INTERNATIONALE ALGERIE، بينما يحوز الشريك الصيني، علامة BAIC، على نسبة تعادل الـ 10%.

يضم مصنع BAIC Industrie International Algérie في الوقت الراهن 180 موظفًا، أين سيصل عددهم إلى 1000 عامل بحلول شهر مارس. هذا الفريق الجامعي الشاب يشرف عليه 11 مهندس ومدرب صيني وكوري.