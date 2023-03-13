مصور بناشيونال جيوغرافيك: الجزائر ستكون الوجهة المستقبلية للمؤثرين

قام المصور الفرنسي إريك لافورج أثناء زيارته إلى الجزائر بالكشف عن ألبوم الصور الخاص بهذه الرحلة على موقعه على الإنترنت.

وأشار المصور الفرنسي إلى أن الجزائر ليسا دولة سياحية فقط بل لديها تاريخ عريق وعادات وتقاليد غنية.

كما نشر عدة صور توضح المعالم التاريخية والثقافية. وسلط الضوء بشكل خاص على الآثار الرومانية في جميلة. وطاسيلي ناجر، والقصبة ومدينة غرداية.

ويواصل لافورج وصف رحلته إلى الجزائر، حيث قال “تنوع مذهل ولافت وقفت عليه في الجزائر. إنها في طريقها لتصبح الوجهة التالية للمؤثرين”.

وفي هذا الصدد، يعتقد أنه قريبًا جدًا، سيأتي نجوم الويب إلى الجزائر من مختلف دول العالم. علاوة على ذلك ، اختتم لافورج بالإشارة إلى أن المؤثرين سوف يغمرون الويب بصورهم الملتقطة في الجزائر”.