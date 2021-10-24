“مصور جزائري يتوج ببرونزية جائزة “الغاف

تُوج المصور الفوتوغرافي الجزائري كريم بوشطاطة، ببرونزية جائزة “الغاف”، أو الصورة الفوتوغرافية للمهرجان العربي لفيلم التراث، في طبعته الثانية بمعهد الشارقة للتراث بمدينة خورفكان والتي نظمت من 18 الى 21 أكتوبر الجاري.

وفاز المصور الجزائري، بصورة فوتوغرافية تبزر الفارس الجزائري على طريقة رجل المقاومة الشيخ بوعمامة قائد مقاومة الجنوب الغربي الجزائر، التقطها أثناء احياء المواسم الثقافية ”الوعدة” سنة 2019.

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