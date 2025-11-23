مصيبة حلّت على حياتي.. فاللّهم أنزل الصبر على قلبي

جرّبت ألف شعور وشعور، وعشت مواقف محزنة وخيبات على مختلف الأصعدة، لكل موقف إحساس سيء لكن موت أبي وفقدانه قتل كل شيء جميل في قلبي.

كيف لا وأنا التي منذ بضع شهور فقدت أغلى ما أملك في حياتي، أعز إنسان على روحي أبي الحبيب طيب الله أثره.

ومن يومها وأنا أعاني، ولا أستطيع العودة لحياتي الطبيعية، غرقت في دوامة الحزن والأسى، شعور لا يمكن لأي كلمة أن تصفه.

لكنها مشيئة الله ولا اعتراض، الحمد لله، إلا أنني لست قادرة حتى على الخروج للمشي ولا مسايرة دراستي. فسألوا الله لي أن يربط على قلبي ويلهمني الصبر.

ماريا من الوسط

الرد:

صدقيني حبيبتي، رسالتك أعجزتني عن الرد، ليس لشح الكلمات بل ما أكثرها لكن ما أصعب النطق بها.

قبل كل شيء ندعوا الله أن يسكن والدك فسيح جناته وأن يكرم نزله، واعلمي أن البقاء لله.

والدك على ما يبدو رجل محظوظ ترك ذرية صالحة بعده، غفر الله له وأحسن مأواه، وجعله في الفردوس الأعلى.

أتفهم جيدا ما تمري به من حُزن وألم فقد، لكنها سنة الحياة المؤلمة، ولم أجد ما أقول سوى أن تسألي اللّه أن يُلهم قلبك الصبر والسلوان.

وأن يربط على قلبك فالدعاء في هذا الموقف هو الحل الأنفع فرب العباد عز وجل هو من يُثبت ويُعين.

تذكري حب والدك لأن يراك ناجحة ومتألقة، واعملي على ذلك، وكوني ابنة بارة حتى في مماته، ثم حاولي أن لا تجلسي بمفردك.

اقتربي من باقي أفراد العائلة، أعلم أن الموت مصيبة عظيمة واللّه وحده قدير على إلهامك الصبر، رحم الله والدك وتقبله الله قبولا حسنا.

حبيبتي الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره، والموت هو قدرنا جميعا، وأنه ليس نهاية الطريق بل مرحلة لها ما بعدها.

ثم هل الحزن سيعيد الذي مات؟ بل لن يفرحه، اشغلي نفسك بتحقيق أهدافك، وفكري في مستقبلك.

وتذكري أن المصائب تبدأ كبيره ثم تخف وطأتها مع الزمن، هذه سنة الله وطبع الإنسان النسيان.

تأكدي أني سأكون بإذن الله دوما في خدمتك، أسأل الله لك التوفيق وحسن الحال.