مصير السنة الدراسية والجامعية يحدّد اليوم

يعقد مجلس الوزراء اليوم الأحد، إجتماعا إستثنائيا برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يخصص هذا الاجتماع، لاستكمال الدراسة والمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

كما سيتم خلال الاجتماع دراسة الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية والجامعية الجارية.

للتذكير، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مقابلة مع بعض وسائل الاعلام أجراها في الفاتح من ماي أن امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي سيتم اجتيازه.

ونفى الرئيس تبون أن تكون هناك سنة بيضاء، في حين أشار إلى أن التدابير التي ستتخذ في هذا الاتجاه، تبقى مرتبطة بالمنحى الذي تأخذه أزمة جائحة كورونا.