مصير برنامج “The Voice Kids” بعد أزمة نانسي عجرم

إنتشرت في الأيام الأخيرة، العديد من الأخبار والشائعات حول عدم إستمرار النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في تحكيم برنامج “ذا فويس كيدز”، بعد حادث إقتحام منزلها.

ولم يتضح لحد الساعة، مصير تصوير الحلقات الباقية من الموسم الثالث لبرنامج المواهب العربية، الذي تشارك فيه نانسي عجرم كعضو تحكيم.

وكانت نانسي قد أنهت تصوير الحلقات الأولى من البرنامج، والتي يتم عرضها حاليا على شاشات الـ”أم بي سي”، ضمن مرحلة “الصوت وبس”، والتي بدأت قبل أسبوعين.

ومن القرر أن يتم إستئناف تصوير باقي الحلقات في شهر فيفري المقبل، أي بعد أكثر من شهر على الآن.