مصير بن زية في مفترق طرق بلجيكا واليونان

يواصل الدولي الجزائري ياسين بن زية، سعيه لإيجاد وجهة جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا للموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية، أن نادي أولمبياكوس اليوناني، يعد أحد المرشحين بقوة، للظفر بخدمات ياسين بن زية، خلال الميركاتو الجاري.

وتلقت إدارة النادي اليوناني، الموافقة المبدئية من إدارة نادي ليل الفرنسي، للاستفادة من خدمات بن زية على شكل إعارة، كونها المالكة لعقد الدولي الجزائري.

وفي المقابل، كشفت صحيفة “la voix du nord” الفرنسية، أن مستقبل بن زية، لم يحسم بعد، وأن اللاعب يتواجد ضمن اهتمامات أحد الأندية البلجيكية.

يذكر أن ياسين بن زية، يتواجد في عطلة منذ شهر جانفي الماضي، بعد أن غادر فريقه فينر باتشي، منتصف الموسم المنصرم.