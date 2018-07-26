مصير حاليلوزيتش مع مصر يتحدد في هذا التاريخ !!

سيجتمع الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة “هاني أبو ريدة” يوم الأربعاء القادم الفاتح أوت لتحديد إسم المدرب الذي سيُشرف على المنتخب المصري خلفا لهيكتور كوبر.

وكشف موقع “اليوم السابع” المصري اليوم الخميس أن الإتحاد المصري مازال يُفاضل لحد الأن بين الأسماء الأربعة المُرشحة رغم أن المدرب المكسيكي “خافيير أغيري” الأوفر حظا.

وأضاف الموقع المصري أن الأخير سيصل يوم الثلاثاء المُقبل للقاهرة رفقة وكيل أعماله للتفاوض بشكل مُباشر مع الإتحاد المصري ووضع آخر اللمسات على عقده الذي سيمتد لغاية 2022.

وبهذا سيكون الناخب البوسني السابق للمنتخب الوطني الجزائري وحيد حاليلوزيتش أمام حتمية الإنتظار لأيام أخرى من أجل معرفة موافقة الإتحاد المصري على شروطه من عدمه.