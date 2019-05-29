مصير “دولور” مع الجزائر بيد “الفيفا”!

لن يكون طريق المُشاركة في “الكان” مفروشا بالورود بالنسبة لمُهاجم مونبوليي، “أندي دولور”، حيث تُسابق “الفاف” الزمن لتغيير جنسيته الرياضية.

وقام الإتحاد الجزائري لكرة القدم بإرسال ملف صاحب الـ27 عاما لـ”الفيفا”، من أجل تأهيله لحمل ألوان المُنتخب الوطني في المُستقبل.

وتأتي هذه الخطوة من طرف إدارة الرئيس خير الدين زطشي، بإعتبار أن “الغجري” سبق وأن مثل فرنسا في الفئات الشُبانية.

ولعب إبن مدينة “سيت” مع “الديكة” خلال سنة 2011، مما يتطلب إعداد ملف كامل لتمكينه من الإستفادة من قانون “الباهاماس”.

يُشار بأن “دولور” وحتى وإن أؤهل من طرف “الفيفا”، فإن تواجده في قائمة بلماضي النهائية سيكون مُرتبطا بالحالة الصحية لبلفوضيل.

حيث أنه وفي حالة جاهزية هداف “هوفنهايم” فإن هذا الأخير هو من سينتقل الى مصر مع “الخضر”.

ولكن وفي حالة تأكد خضوعه لعملية جراحية فإن “دولور” سيكون خليفته في حسابات الطاقم الفني لـ”الأفناك”.