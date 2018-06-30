مصير غولام يتحدد بداية الأسبوع بعد الإصابة الجديدة

سيكون النجم الدولي الجزائري فوزي غولام الظهير الأيسر لنادي نابولي الإيطالي أمام أسبوع حاسم لمعرفة مصيره بعد إنتفاخ ركبته اليمنى مُجددا.

وكشفت الصحافة الإيطالية اليوم السبت أن غولام سيعرف بدقة مايُعاني منه على مستوى ركبته المُصابة بداية هذا الأسبوع.

وأضافت الصحافة الإيطالية أن البروفيسور الإيطالي مارياني الذي أجرى العمليتين الجراحيتين لغولام فضل عدم إعطاء رأيه بعد رؤيته الكشوفات الجديدة لنجم الخضر.

وينتظر مارياني عودة غولام لإيطاليا من أجل فحصه عن قرب وتحديد مصيره وهو الذي تواجد بالولايات المتحدة الأمريكية مع وكالة خاصة بتحضير الرياضيين من أجل القيام بالتحضير للموسم المقبل.