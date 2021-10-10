مصير مجهول لـ11 حراق انطلقوا من سواحل لامادراغ بعين البنيان

اختفت الاخبار عن 11 حراق انطلقوا على متن قارب من ميناء الجميلة بعين البنيان غربي العاصمة منذ الثلاثاء الماضي وسط تضارب الأنباء حول وصولهم إلى السواحل الإسبانية من عدمها.

واحتجت منذ نهاية الأسبوع الماضي عائلات الضحايا للمطالبة بالبحث عن أبنائهم الذين ما يزال مصيرهم مجهولا.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن من بين “الحراڨة” عائلة متكونة من شاب وزوجته ورضيع يبلغ من العمر سنتين فقط .

وتطالب عائلات الحراقة المفقودين على غرار عائلة بن حداد من السلطات إطلاق حملة بحث عن ابنهم “أمين” ومن معه الذين كانوا على متن قارب متجه إلى سواحل إسبانيا واطفاء نار الانتظار التي أحرقت أكبادهم.