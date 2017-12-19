أعلنت، أمس، الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم عن بعض القرارات الهامة بخصوص الترشّح لعضوية “الكاف”.

حيث أكدت أن الإفصاح عن قائمة المرشحين لعضوية “الكاف” سيكون شهر فيفري القادم، في نفس اليوم الذي ستجرى فيه الإنتخابات.

وهو ما سيجعل الإتحاد الجزائري مطالب بالصبر إلى غاية نهاية”الشان”، من أجل معرفة القرار الذي تصدره الهيئة القارية بخصوص ولد زميرلي.

لكن المشكل الأبرز هو أن “الفاف” لن يكون بمقدورها الطعن أو الإحتجاج في حال رفض ملف ترشح ولد زميرلي، أين ستكون هيئة خير الدين زطشي بدون ضمانات.