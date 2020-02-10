مصيطفى: تحريك القطاعات الراكدة سيرفع نسبة النمو إلى 6 بالمئة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف بشير مصيطفى، عن توجه جديد للحكومة نحو تحريك القطاعات غير المنتجة، لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ6 بالمئة.

وأوضح مصيطفى للإذاعة الجزائرية، أن احصاء السكان سيسهل عملية الاستشراف لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحكومية السابقة.

وأضاف ذات المتحدث، أن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان، يشكل نقلة في تحسين القدرة القدرة الشرائية، واعادة التوازن بين أسواق الشغل والمواد والنقد، للتكفل بالسكان.

وأورد مصيطفى، أن إحصاء السكان وإطلاق بوابات استشرافية من شأنها النهوض بالقطاعات الراكدة وادماجها في عجلة النمو.

وتوقع الوزير المنتدب، أن يصل قطاع السياحة إلى المساهمة بـ10 بالمئة، وقطاع الفلاحة بـ25 بالمئة، وهما القطاعان اللذان لا يساهمان حاليا إلا بـ2 بالنسبة للسياحة و9 بالمئة بالنسبة للفلاحة.

وأكد مصيطفى، للإذاعة، اليوم الإثنين، أن وزارته تعكف على اعداد المحتوى الذي تبنى عليه العملية الاحصائية للسكان، لتبيان الوضع الحالي ومساهمة الفرد في الاستهلاك والانتاج.

وكشف ذات المتحدث، عن وجود 10 ملايين عائلة جزائرية في ظل غياب احصائيات حول البطالة والهشاشة والتمدرس.

كما توقع مصيطفى أن تكون نتائج الاحصاء مفاجئة، مؤكدا أن الهدف من العملية الاحصائية هو اعطاء توصيات الحكومة لاعادة التوازن القطاعي والاقليمي والحد من التفاوت المناطقي ومن ظاهرة الهروب نحو الشمال.

وحول المعايير المعتمدة لقياس معدل النمو، قال الوزير المنتدب، إن المعايير الدولية المعمول بها هي أن يكون معدل النمو الطبيعي معادلا لثلاث مرات معدل نمو السكان.

مضيفا أن الجزائر تسجل معدل نمو بـ2 بالمئة تقريبا وهو ما يتطلب معدل نمو لا يقل عن 6 بالمئة لاحداث التوازن بتحريك 14 قطاعا راكدا.

ومن جهة أخرى، أكد مصيطفى أن الحكومة ستتجه إلى تخفيف النظام الجبائي لصالح التحصيل3.

واستبعد الوزير المنتدب، فتح مكاتب للصرف، مبرزا أن المخاطرة بها في الوقت الحالي مضر بالاقتصاد الجزائري في ظل الطلب على العملة الصعبة وضعف الطلب على الدينار.