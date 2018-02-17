مضادات القسام تصدت لطيران الاحتلال خلال شنه غارات على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم، غارات على قطاع غزة.

بعد وقت قصير من انفجار عبوة على حدود القطاع أصيب فيها 4 جنود صهاينة.

وقصف الاحتلال عدة مواقع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

فيما أعلنت القسام في نبأ عاجل أن مضاداتها الأرضية تصدت لطيران العدو الحربي أثناء إغارته على عدد من الأهداف في غزة.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي أدرعي استهداف 6 مواقع تابعة لحركة حماس، زاعما أن بينها أحد الأنفاق ومواقع تدريب.

وقصفت الطائرات الحربية، موقعًا يعرف محليا باسم “تونس” في حي الشجاعية، وموقعًا آخر يعرف باسم “اليرموك” في حي التفاح.

الطائرات استهدفت أيضًا أرضًا زراعية شرقي حي الشجاعية شرقي المدينة.

ولم يُبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة، فيما يحلق الطيران الحربي بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده، منهم اثنان في حالة خطرة.

إثر انفجار عبوة ناسفة ضد دورية عسكرية تابعة له، على الحدود مع قطاع غزة.