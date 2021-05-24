مضاعفات خطيرة لكورونا تُذهل الأطباء.. تضخم مُرعب للسان!

يكشف الطب مع مرور الوقت مضاعفات جديدة، تنجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت الولايات المتحدة، تسجيل 9 حالات غريبة، تتمثل في تضخم بلسان أشخاص تبين أنهم جميعا كانوا مصابين بالفيروس.

وعمل الطبيب المتخصص بحالات تضخم اللسان، جيمس ملفيل والبروفيسور المساعد في جامعة تكساس، سيمون يونغ، على حل اللغز الكامن وراء هذه الحالة.

وحسب صحيفة “هيوستن كرونيكل”، لوحظ في أكتوبر الماضي، تضخما كبيرا في لسان المريض، آنتوني جونز.

وأصبح لسان المريض، بحجم طبق، وهو ما حال دون تمكنه من الحديث وبلع الطعام، ولا التنفس بشكل طبيعي.

وأشارت الصحيفة، إلى إن تطور حالة المريض جاءت بعد مكوثه لعدة أشهر على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب إصابته بكوفيد-19.

وأضافت الصحيفة، إن المريض لم يتمكن من إغلاق فمه، واعتمد على أنبوب للتغذية.

ولاحظ الطبيب ملفيل، أن 8 مرضى أصيبوا بنفس الحالة، كانوا من الأميركيين الأفارقة.

مما دفع الطبيبين لدراسة إمكانية وجود اختلاف جيني قد يكون سببا لتلك الحالات.

ويعكف الطبيبان حاليا، على جمع عينات من الحمض النووي للمرضى الذين يعانون من تضخم اللسان لدراسة المادة الوراثية.

ويبحث الخبيران، عن أدلة لوجود علاقة بين تسلسل الحمض النووي للمرضى وتضخم اللسان.

وتوقع الطبيب ميلفيل، الحصول على نتائج أولية في ذات الخصوص، بحلول الخريف.