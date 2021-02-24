مضاعفة سرعة تدفق الأنترنت لما يقارب مليوني مشترك

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر في بيان لها اليوم شروعها في عملية إختيارية تضاعف سرعة تدفق الأنترنت لما يقارب مليوني مشترك.

العملية ستسمح لما يقرب من 2 مليون مشترك بعرض 2 ميغابايت (Mbps) بمضاعفة سرعة التدفق إلى 4 ميغابايت (Mbps.

واوضح بيان المؤسسة قد “أجريت الاختبارات في الأيام القليلة الماضية، عبر كامل التراب الوطني.”

الامر الذي “سمح لإتصالات الجزائر بتسجيل تحسن معتبرعند معظم المشتركين المعنيين”.يضيف البيان

وأكدت المؤسسة ان هذا التحسن هو ثمرة المشاريع التي تمت مباشرتها في مجال عصرنة طبقات الشبكة الوطنية من المصدرإلى المشترك.

لاسيما من خلال إنجاز المؤسسة لمنافذ جديدة تعتمد على الألياف البصرية، بالموازاة مع ترقية وعصرنة الشبكة النحاسية القائمة.

وهذا لضمان سرعات تدفق أعلى، وهي العملية التي لا تزال مستمرة.

إضافة إلى استغلال القدرات التي يسمح بها نظام الربط بالكابلات البحرية ORVAL / ALVAL يؤكد البيان.

الذي مكن أيضا، للتذكير، من ضمان استقرار خدمة الإنترنت أثناء صيانة الكابل البحري SeaMeWe4 خلال شهر جانفي الماضي.