مضاعفة كمية الأكسجين في 13 ولاية خلال الأسبوع الأخير

كشف المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة، عن مضاعفة كمية الاكسجين في 13 ولاية خلال الأسبوع الأخير، وتوفيرها بكميات مناسبة في مختلف المستشفيات.

ومن جهته، تحدث مدير الصحة بالبليدة،عن مشكل نقل ووصول الاكسجين، كاشفا عن تلقيح 90 ألف شخص بالبليدة، إلى غاية الساعة.

ويعقد وزير الصحة، في هذه الأثناء، لقاءً عن بعد، لفائدة مدراء القطاع، للوقوف على الإستعدادات والإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، خصوصا بعد الإرتفاع الكبير في الاصابات الذي تعرفه الجزائر خلال الأيام الأخيرة.