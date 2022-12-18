مضايقة المسيحيين وغلق الكنائس.. بلمهدي يحسم ويوضح

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن عدم تعرض المسيحيين سواء أفراد أو كنائس لأي مضايقات من قبل السلطات والجزائري. مضيفا “أنه لم يتم مضايقة أو غلق أي كنيسة كاثوليكية”.

كما أوضح الوزير أن “الجزائر لم تغلق أي كنيسة مثل تم إشاعته”. “بل قامت بغلق محلات غير مؤهلة لكي تكون كنائس تمارس فيها العبادة وفقا للقانون”. “الذي يطبق أيضا على المدارس القرآنية والمساجد غير المؤهلة ليتم ممارسة فيها الشعائر”.

وأكد بلمهدي لإذاعة الجزائر الدولية أن “في فترة جائحة كورونا برز الحصور القوي للمساجد في المجتمع الجزائري”. و”تبين الأثر الكبير للخطاب الديني سواء عبر المنابر المسجدية أو الزرقاء في التزام الجزائريين بالتدابير الصحية بشهادة الأطباء والمصالح الصحية”. كما أضاف أن “الخطاب الديني أصبح يلعب دورا كبيرا في المجتمع الجزائري ويتماشى مع التطورات الحاصلة”.

وفيما يخص خطاب الكراهية أشار الوزير إلى أن “القانون الجزائري يجرم مثل هذا النوع من الخطابات”. خاصة و”أن بعض الأطراف أرادت أن تلبس العنف والتطرف لدين الإسلامي”.

وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن الدور التوعوي للأئمة من مختلف المخاطر التي يمكن أن تعترض المواطن في حياته اليومية. يندرج في صلب الخطاب والرسالة المسجدية في الجزائر.

وقال بلمهدي خلال يوم إعلامي حول “آليات الوقاية من حوادث الاختناق بالغاز”. نظمته الوزارة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وشركة توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز. تحت شعار “الوعي أساس الوقاية”. أن دور الأئمة التوعوي من مختلف المخاطر التي يمكن أن تعترض المواطن في حياته اليومية. “يندرج في صلب الخطاب المسجدي في الجزائر”.