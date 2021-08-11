مضطرب عقليا يذبح إمرأة من الوريد إلى الوريد ببلدية براقي

شهد حي 13 هكتار التابع لبلدية براقي بالعاصمة جريمة قتل بشعة كانت ضحيتها إمرأة على يد مضطرب عقليا حاول سرقة حقيبتها.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجريمة وقعت على الساعة الثامنة صباحا، أينما كانت المرأة خارجة من منزلها. وهي التي تقطن بنفس الحي الذي يقطن به الجاني. ليباغتها وهو بصدد سرقة حقيبتها اليدوية. غير أنه أقدم على ذبحها من الوريد إلى الوريد وتركها في الشارع غارقة في دمائها.

وأضافت ذات المصادر، أن مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية حضرا رفقة الشرطة العلمية من أجل نقل الجثة والبصمات. فيما لايزال الجاني في منزله الى غاية إلقاء القبض عليه