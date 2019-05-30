مضطرب عقليا يقتل أمه لأنها فتحت النافذة وهو نائم

عالجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ملف قضية شاب في العقد الثالث من العمر على خلفية قيامه بجناية محاولة قتل الأصول والتي راح ضحيتها والدته.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 5 نوفمبر 2018 بمنطقة شراربة بالكاليتوس أين دخلت أم المتهم البالغ من العمر 38 سنة إلى غرفته من أجل ايقاضه للذهاب إلى عمله.

حيث قامت بفتح نافذة الغرفة ونزعت له الغطاء أين قام المتهم بإخراج خنجر وطعنها على مستوى الرقبة و لاذ بالفرار.

وبالتالي بدأت الضحية بالصراخ مستنجدة بالجيران ثم اغمي عليها وبعدها تم تحويل الضحية إلى المستشفى مما تسبب لها عجز قدرب 8 ايام.

المتهم و خلال سماعه أثناء الضبطية القضائية اعترف بالجرم المنسوب إليه و صرح أنه قام بفعلته تلك كون الضحية والدته ساحرة و هي التي حطمت حياته .

كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم مسبوق في عدة قضايا منها السرقة كما انه صدر في حقه حكم قضائي سابقا عن مجلس قضاء الجزائر في قضية القتل العمدي و التزوير والذي قضى بادانته بعقوبة 18 سنة سجن وخلال قضاء عقوبته في المؤسسة العقابية اكمل دراسته.

وخلال جلسة المحاكمة أثبتت الخبرة الطبية أن المتهم يعاني من إضطراب عقلي هذا وقد التمست نيابة محكمة الجنايات تسليط عقوبة 12 سنة سجن نافذة لارتكابه جناية محاولة إزهاق روح والدته الشرعية.

وبعد المداولات قامت محكمة الجنايات بإعفاءه من العقوبة الجزائية ووضعه بالمؤسسة الاستشفائية فرانس فانون بالبليدة.