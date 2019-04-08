مضطرب نفسيا يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد ببرج بوعريريج

اهتزت بلدية غيلاسة بولاية برج بوعريريج، على وقع جريمة شنعاء راحت ضحيتها أستاذة حامل والبالغة من العمر 30 سنة، وأم لطفل صغير.

وذلك بعد إقدام زوجها المدعو “نقرش بلال ” البالغ من العمر 35 سنة ،من ذبحها من الوريد إلى الوريد .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” ، فإن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية ( الوسواس).

وقد سلّم نفسه للسلطات الأمنية، معترفا بجريمته، كاشفا أنه يعاني في الفترة الأخيرة من مرض نفسي .

وحسب تصريحات بعض معارفه ،:”أنّ الجاني كان في مرحلة علاج لدى الرقاة، لكن للأسف سبق الأجل قبل أن يباشر علاجا لدى المختصين” .

وكان يُعرف على الضحية “ن.ب” أنّها أستاذة حافظة ومعلمة للقرآن ومعروفة بحسن الخلق والتربية الحسنة .