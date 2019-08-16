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مضوي: “أدينا مباراة في المستوى من الناحية الفنية”

الرياضة
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مضوي: “أدينا مباراة في المستوى من الناحية الفنية”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد مدرب وفاق سطيف، خير الدين مضوي، بمردود فريقه أمام اتحاد العاصمة، رغم الخسارة التي مني بها في أول جولة من الموسم الجديد.

وصرح مضوي، بخصوص هذه المواجهة: “شاهدنا مباراة في المستوى، بالنظر لكونها أول مباراة في الموسم الجديد، ربما عكس ما كان ينتظره البعض”.

وأضاف: “فريقي أدى مباراة في المستوى من الناحية الفنية، أين وقفنا الند للند، أمام حامل اللقب، حيث كانت الفرص من الجانبين”.

وتابع خير الدين مضوي: “كلا الفريقين كان بإمكانهما التسجيل في أي لحظة، لأن المباراة كانت مفتوحة من الجانبين”.


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