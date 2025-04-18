مضوي: “أنهينا تحضيراتنا وكل التعداد جاهز لمواجهة نهضة بركان”

تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن التحضيرات التي أجراها فريقه لمواجهة نعضة بركان، لحساب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، والتي وصفها بمباراة تاريخية.

وصرح مضوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الدور النصف نهائي انجاز تاريخي بالنسبة لفريقنا شباب فسنطينة، وهو نهائي أول بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “نشكر رئيس الاتحادية وليد صادي، لتمكيننا من مركز سيدي موسى، من أجل التحضير لمباراة نصف النهائي”.

وأردف: “أنهينا تحضيراتنا التي ركزنا فيها على الصراعات الثنائية، والجاهيزة البدتية، والتكتيكية، بالإضافة للجانب النفسي للاعبينا”.

وتابع خير الدين مضوي: “كل التعداد جاهز، باستثاء اللاعب طاهر، الذي رغم استعادة عافيته، قد بغيب عن اللقاء”.