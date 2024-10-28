مضوي :”استفاقة السياسي في البطولة فاجأت الجميع”

أبدى مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي سعادته الكبيرة لاستفاقة لاعبيه المتألقين في منافسة الرابطة المحترفة وتحقيق نتائج جيدة.

وقال مضوي في تصريح على هامش الحصة التدريبية التي جرت اليوم الاثنين: “لا أحد كان ينتظر استفاقة السياسي في البطولة. الفريق عانى كثيرا من غياب الجمهور، أشكر اللاعبين على رد الاعتبار والعمل بجد”.

وأضاف مضوي “مواجهة مولودية وهران ستكون عادية مثل البقية، الخصم يتواجد في صحة جيدة ويعتبر ضمن أفضل الفرق هذا الموسم”.

وختم مدرب السياسي: “أنا متخوف من الإصابات فقط، الفريق أصبح أكثر نضجا و يستطيع الذهاب بعيدا في المباريات الإفريقية. وعندما نصل إليها سيكون لنا كلام آخر”.

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