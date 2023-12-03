مضوي: “الأخطاء الفردية كلفتنا الهزيمة أمام الشبيبة”

أبدى مدرب مولودية وهران، خير الدين مضوي، أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه في مواجهة شبيبة القبائل، مرجعا السبب في ذلك للأخطاء الفردية التي ارتكبها لاعبيه.

وصرح مضوي، في ندوته الصحفية: “حضرنا لهذه المبارة طيلة 15 يوم، وقدمنا مردود جيد في الشوط الاول أين وقفنا الند للند مع الشبيبة”.

كما أضاف: “في الشوط الثاني دخلنا بنفس العزيمة، لكن بعض الأخطاء الفردية، كلفتنا تلقي هدفين في وقت قصير، ما صعب من مهمتنا للعودة في اللقاء”.

وتابع خير الدين مضوي: “هذه الخسارة يجب أن لا تحبط معنوياتنا في مواصلة العمل لتصحيح الأخطاء تحسبا لقادم المباريات”.