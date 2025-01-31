مضوي: “الأرقام رهيبة هذا الموسم في إقالة واستقالة المدربين”

أبدى خير الدين مضوي، مدرب فريق شباب قسنطينة، استغرابه، لعدم الاستقرار الذي تشهده معظم الأندية الوطينة هذا الموسم، مبرزا تأثير ذلك على المردود.

وقال مضوي، في تصريح للإذاعة الوطينة: “شهدنا أرقام رهيبة هذا الموسم فيما تعلق باقالة، واستقالة المدربين من أنديتنا الوطنية”.

كما أضاف: “على مسؤولي الأندية قبل تعيين أي مدرب التفكير أكثر في الاستقرار وفي المشروع الرياضي للفريق، كون المشكل لا يكمن في النتائج فقط، بل في التسيير أيضا”.

وتابع خير الدين مضوي: “مثلا إدارة شركة “أبار” المالكة لشباب قستطينة، تفكر في هذا الأمر منذ بداية الموسم، ومن بين أهدافها استقرار فني في التشكيلة، والطواقم”.