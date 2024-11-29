مضوي: “الأنصار قدموا لنا دعماً كبيراً في رادس ونتمنى حضورهم بقوة أمام سيمبا”

أثنى مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، على أنصار الفريق، مبرزا مساهمتهم الكبيرة في الفوز الأخير أمام النادي الصفاقسي، في كأس الكاف.

وصرح خير الدين مضوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أنصار شباب قسنطينة قدموا لنا دعم معنوي كبير في رادس”.

أضاف: “ننتظر حضور أنصارنا بقوة أيضا في مباراتنا المقبلة أمام نادي سيمبا، مثلما عودونا، من أجل مساعدتنا على تحقيق نتيجة إيجابية أخرى”.

يذكر أن شباب قسنطينة، سيستقبل نادي سيمبا التنزاني، يوم 8 ديسمبر المقبل، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.