مضوي: “الاتحاد يملك الأفضلية ولكننا عازمون على تقديم مباراة قوية”

أكد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بأن اتحاد العاصمة، يملك الأفضلية في مباراة إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويحل “السياسي” غدا الأربعاء. بداية من الساعة 20:00 ضيفا على أبناء سوسطارة. بملعب 5 جويلية 62، بعدما كانت موقعة الذهاب قد انتهت بهدف لمثله في قسنطينة.

وقال مضوي، عن لقاء الغد في ندوة صحفية نشطها اليوم الثلاثاء: “ستكون مباراة حاسمة، عكس الأولى التي لم تكن فاصلة بالنسبة للفريقان”.

وواصل مدرب شباب قسنطينة، قائلا: “اتحاد العاصمة يملك الأفضلية. بعدما سجل هدفا في مباراة الذهاب، وهو الهدف الذي غير نظرتنا وطريقة لعبنا المرتقبة غدا”.

قبل أن يستدرك مضوي: “الشي الواضح أننا خرجنا بالعديد من النقاط الايجابية في لقاء “حملاوي” أبرزها ردة فعل اللاعبين القوية، سواء فنيا أو تكتيكيا”.

مضيفا: “كنا الأقرب لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب. وسنعتمد على ما انتهت عليه تلك المباراة غدا. سنلعب بعزيمة وبطريقة لعبنا التي كانت الأفضل”.