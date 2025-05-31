مضوي: “التعادل أمام أقبو عادل”

وصف مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، تعادل فريقه أمس الجمعة، أمام المضيف أولمبيك أقبو، بـ “العادل”.

وأوضح مضوي، في تصريحات عقب نهاية اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 23 على وقع التعادل السلبي: “التعادل عادل بين فريقين كان يريد كل طرف أن يُظهر تفوقه على الآخر”.

قبل أن يسدرك مدرب “السياسي”: “أظن أننا اقتسمنا النقاط. وأولمبيك أقبو، كان قادر على الفوز.. ونحن أيضا أتيحت لنا فرصة أخيرة عن طريق مواقي”.

وفي الأخير، أشاد مضوي، بأداء لاعبيه في مواجهة أمس، وختم: “برافو للاعبين الذين بذلوا مجهودات كبيرة”.