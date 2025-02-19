مضوي: “التعادل أمام الشلف ليس مرضيا وافتقدنا للمسة الأخيرة”

تحسّر مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، على تضييع فريقه نقطتين أمام الضيف أولمبي الشلف، في اللقاء الذي جمع الفريقان أمس الثلاثاء، في غياب الأنصار.

وفرض “الشلفاوة” على أبناء مدينة “الجسور المعلقة” اقتسام نقاط المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 17 من البطولة. والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما.

وقال مضوي، في تصريحات على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بعد التعادل أمام الشلف: “في المرة الأولى حاولنا وصنعنا فرصا كثيرا، لكننا لم نستغلها وافتقدنا أحيانا للمسة الأخيرة”.

وواصل مدرب “السياسي” مببرا التعادل الذي كان بطعم الهزيمة: “في الشوط الثاني لم تكن هناك حلول، سواء بالنسبة لنا أو للشلف. حاولنا إجراء تغييرات إضطرارية، واعتمدنا على الهجمات المعاكسة، ولكن في آخر ربع ساعة لاحظنا انهيار بدني من الجانبين”.

وختم مضوي: “الأولمبي استفاد من 48 ساعة راحة مقارنة بنا.. على كل النتيجة لا ترضينا لأننا كل نطمح لتحقيق النقاط الثلاث.”

ويتواجد شباب قسنطينة مؤقتا في المركز الخامس للترتيب العام برصيد 25 نقطة. وعلى بعد 6 نقاط كاملة من المتصدر مولودية الجزائر، بناقص مباراة، بينما يحتل الشلفاوة المركز السادس، مؤقتا بـ 24 نقطة.

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