مضوي: الخطوط الهجومية كانت غائبة ضد أمل الأربعاء

عبّر مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن تأسفه بعد أن فرض المنافس أمل الأربعاء التعادل على فريقه بأرضية ميدانه.

وصرح مضوي عقب اللقاء:”مهاجمو الرواق كانوا غائبين عن اللقاء، وقد تغيّر كل شيئ بالفريق ورغم ذلك لم نستصغر المنافس”.

وأضاف مضوي:”المنافس استغل أول فرصة وسجل هدف التقدم، ما صعّب مأموريتنا في اللقاء وجعلنا نجري وراء الوقت لتعديل النتيجة”.

وختم مضوي:”اهدارنا للفرص كان سببا في تضييعنا الفوز، خاصة في الشوط الثاني كان بمقدورنا تسيير اللقاء”.

يذكر أن المباراة بين السياسي وأمل الأربعاء انتهت بالتعادل 1.1 برسم الجولة 28 من عمر البطولة المحترفة.