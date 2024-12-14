مضوي: “الرطوبة عائقنا الوحيد في أنغولا وهدفنا الحفاظ على الصدارة”

عبّر مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن مخاوفه من تأثر لاعبيه بارتفاع نسبة الرطوبة، في العاصمة الأنغولية “لواندا” في مواجهة المضيف برافوس دو ماكينز.

ويلتقي “السياسي” غدا الأحد، بداية من الساعة 17:00، بممثل الكرة الأنغولية. في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 3 من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد مضوي، في ندوة صحفية نشطها اليوم السبت، من لواندا، قبل 24 ساعة عن مواجهة برافوس: “الرطوبة ستكون عائقنا الوحيد في اللقاء”.

قبل أن يستدرك مدرب الشباب القسنطيني: “لكننا حضرنا بشكل جيد ونملك الخبرة اللازمة للتعامل مع المباراة”.

وفي المقابل، شدد مضوي، على ضرورة العودة إلى الديار بنتيجة ايجابية. من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة.

وبعد مرور جولتين، يتصدر “السياسي” المجموعة الأولى لكأس “كاف” بـ 6 نقاط من انتصارين، فيما يتقاسم برافوس الأنغولي وصافة الترتيب بـ 3 نقاط رفقة سيمبا التنزاني. بينما يتواجد الصفاقسي التونسي، في المركز الأخير بـ “صفر” نقطة.