مضوي: “العدو الأول لمولودية وهران حاليا هو عامل الوقت”

تحدث المدرب الجديد لمولودية وهران، خير الدين مضوي، عن الوضعية التي يواجهها فريقه حاليا، مشددا على ضرورة ايجاد حلول سريعة.

وصرح مضوي، لتلفزيون “النهار”: “أسعى رفقة مسؤولي الشركة المالكة للفريق على ايجاد حلول سريعة للمشاكل التي يواجهها مولودية وهران”.

كما أوضح: “من أبرز المشاكل التي يجب علينا حلها في أسرع وقت، هي رفع عقوبة المنع من الانتدابات”.

وأردف: “العدو الأول لمولودية وهران حاليا هو الوقت، لذا سنعمل على استدراك ما فاتنا في الصيف الجاري، خاصة ما تعلق بالاستقدامات”.

وتابع خير الدين مضوي: “بعيدا عن الشعبوية، علينا ايجاد حلول سريعة من جميع النواحي، بمساعدة الشركة المالكة للنادي”.