مضوي :”الفرجة مضمونة خلال مواجهة سوسطارة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية”

أبدى خير الدين مضوي، مدرب شباب قسنطينة تفاؤله الكبير لتجاوز عقبة إتحاد العاصمة في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وقال خير الدين مضوي في تصريح له للقناة الرسمية للفريق على اليوتوب، اليوم السبت،”كنت أتمنى آن نواجه فريق إتحاد العاصمة في الربع النهائي، لتكون مواجهة خاصة، الإتحاد فريق قوي و المواجهة ستكون حتما عرسا كرويا، كماستكون الفرجة مضمونة، من جانبنا نملك الوقت الكافي للعمل على الفوز أمامهم”.

كما أضاف مضوي “نتيجة المباراة ستعطينا حتما متأهل إلى نصف النهائي و هذا آمر جيد بالنسبة للكرة الجزائرية التي ستمتع الأفارقة”.

وأردف مضوي في حديثه عن مواجهة الرائد مولودية الجزائر في البطولة الوطنية “المباراة القادمة سنواجه متصدر البطولة الوطنية، لدينا الوقت الكافي للاسترجاع و التحضير لهذه المباراة المهمة”.

كما كشف مضوي في حديثه عن الغائب الأكبر عن المواجهة ميصالة مرباح “ميصالة كان مستواه ثابتة، إن شاء الله غيابه لن يطول ويعود لنا، بصراحة خسارة كبيرة لنا “.

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