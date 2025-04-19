مضوي: “الفريق الأقل ارتكابًا للأخطاء والأكثر تركيزًا سيفوز”

أقرّ خير الدين مضوي، بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه غدا الأحد، أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأكد مضوي، أنه يدرك قوة فريق نهضة بركان: “هو فريق متمرس يقوده مدرب صاحب خبرة كبيرة في المنافسات الإفريقية”.

وواصل مدرب “السياسي” في ندوة صحفية عقدها اليوم السبت. تحسبا للمواجهة المرتقبة بمدينة “سعيدية”: “المباراة ستكون بمثابة داربي مغاربي خالص، تُحسم على تفاصيل صغيرة”.

وختم المسؤول الأول على العارضة الفنية لشباب قسنطينة. بخصوص مفاتيح حسم اللقاء: “سيكون الفوز من نصيب الفريق الأقل ارتكابًا للأخطاء والأكثر تركيزًا.”