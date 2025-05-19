مضوي: “الفوز أمام بسكرة لم يكن سهلا ونطمح للحاق بمقدمة الترتيب”

أكّد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بأن الفوز الذي حققه فريقه بثلاثية نظيفة، على حساب اتحاد بسكرة، لم يكن سهلاً.

وصرّح مضوي، عقب المباراة: “اللقاء لم يكن سهلا مثلما كان متوقعا، لعدة اعتبارات أبرزها أن المنافس يلعب بدون ضغط”.

كما أضاف: “ريتم المباراة كان تحت المتوسط في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني دخلنا بأكثر ارادة، ما مكننا من تحقيق الفوز”.

وأردف: “مباراتنا المقبلة أمام مولودية وهران، ستكون صعبة أيضا، وسنعمل على ايجاد التشكيلة المناسبة للخروج بنتيجة ايجابية من هذه المباراة”.

وتابع خير الدين مضوي: “لدينا طموح للالتحاق بفرق مقدمة ترتيب البطولة، لذا نحن مجبرون على الفوز بكل مبارياتنا المتبقية”.