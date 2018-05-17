مضوي: “الكرة التونسية يسودها الفساد”

أدلى خير الدين مضوي، مدرب النجم الساحلي التونسي، بتصريحات جريئة، بخصوص واقع الكرة التونسية، وما يعانيه فريقه فيها.

فبعد فوز النجم الساحلي على زيسكو يونايتد الزامبي، أمس الأربعاء، بنتيجة 2-1، لحساب رابطة أبطال إفريقيا، صرح مضوي.

“النجم الساحلي، تألق على الصعيد الإفريقي وفاز في مقابلاته، لكن على الصعيد المحلي عانى من الفساد الذي يسود الكرة التونسية”.

وأضاف: “سئمنا من هذا الفساد الذي أضر بفريقنا كثيرا، خاصة أمام صمت الصحافة، وتكتم الجميع”.

وجاءت هذه التصريحات من خير الدين مضوي، ليفسر بها حقيقة خسارة فريقه نهائي كأس تونس الأسبوع الماضي، أمام النادي الإفريقي.