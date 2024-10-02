مضوي: “اللقاء كان مفخخا ونستحق الفوز أمام مستغانم”
بقلم النهار أونلاين
كشف مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي عن الأسباب الحقيقية وراء التعادل السلبي لفريقه أمام تجري مستغانم.
وقال خير الدين مضوي في تصريحاته عقب المباراة: “لم أكن أتصور أن مباراة الترجي ستكون بهذه الصعوبة، بالنسبة لنا، كنا أفضل من ترجي مستغانم، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن حاضرة”.
وأضاف مضوي: “لم نستغل الكرات الثابتة التي أتيحت لنا، التعادل لا يرضينا للأسف، و كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة”.
وختم مدرب السي اس سي: “سنعود إلى أجواء التحضيرات، استعداداً لمباراة مولودية الجزائر، دون جمهور، سنتحمل المسؤولية إلى آخر دقيقة”.
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