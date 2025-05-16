مضوي :”تحديات كبيرة تنتظرني مع شباب قسنطينة بسبب كثافة المباريات”

ابدى مدرب وفاق سطيف خير الدين مضوي سعادته بقيادة لاعبيه لتحقيق الفوز أمام مضيفه وفاق سطيف بهدف دون رد من إمضاء المهاجم زكرياء بن شاعة.

وقال خير الدين مضوي في تصريح له بعد المباراة التي جرت بملعب 8 ماي 1945 بسطيف”الحمد لله، استطعنا الفوز بمباراة صعبة امام وفاق سطيف، المستوى لم يكن كبيرا جدا، لكن عرفنا كيفية تسيير المباراة أمام منافس ركز على الدفاع كثيرا”.

كما أضاف مضوي “سجلنا عن طريق الحظ و كنا قادرين على تسجيل عدد أكبر من الأهداف، الحمد لله على فوز الذي اعتبر سيكون دافعا معنويا لنا، أضن ان الفوز سيحررنا بشكل أكبر”.

و اعترف مضوي، في الأخير بصعوبة المهمة و التحدي الكبير الذي ينتظره مع أشباله”أشكر اللاعبين على المجهودات، وأود أن أقول، بأنه تنتظرنا تحدياتنا صعبة، بالنظر إلى كثافة البرمجة التي سأحاول تسييرها، اعترف أن الامور صعبة، لكني سأحاول، تصوروا في أقل من 45 يوم لعبنا 10 مباريات أمر صعب لكنه تحدي لنا”.