مضوي: “تعدادنا جاهز وفي معنويات عالية قبل مواجهة سيمبا”

كشف مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، الوضعية التي يتواجد عليها تعداد الفريق، قبل مبراتهم المقبلة أمام سيمبا التنزاني، ضمن الجولة الثانية من كأس الكونفيدرالية.

وصرح مضوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بعد فوزنا على الصفاقسي الفريق يتواجد في معنويات جيدة”.

كما أضاف: “ركزنا على الاسترجاع، ودراسة نقاط قوة، وضغف المنافس، مع تصحيح بعض الأخطاء، وكل تعدادنا في اتم جاهزية لهذا اللقاء”.

وتابع خير الدين مضوي: “مباراتنا أمام فريق سيمبا، جد مهمة، ما يستوجب علنا تحقيق نتيجة ايجابية على ملعبنا للتقدم في هذه المنافسة”.