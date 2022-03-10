مضوي: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام وداد تلمسان”

اعترف المدرب الجديد لشباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بصعوبة المباراة التي تنتظر فريقه في الجولة المقبلة أمام وداد تلمسان.

وصرح مضوي: “مباراة وداد تلمسان ستكون صعبة، كونهم سيلعبون كل حظوظهم للحفاظ على فرصة ضمان البقاء”.

كما أضاف: “نحاول استغلال الأجواء الحالية لفريقنا، والتي تحسنت مؤخرا من أجل أن نحظى بالتوفيق في هذه المباراة”.

يذكر أن خير الدين مضوي، سيشرف على أول مباراة له مع شباب قسنطينة، بعد توليه العارضة الفنية للفريق مؤخرا.