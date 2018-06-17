مضوي: “جئت إلى الإسماعيلي للفوز بالبطولات”

أبدى المدرب خير الدين مضوي، عزمه على تحقيق مشوار مشرف رفقة ناديه الجديد الإسماعيلي المصري، من خلال تحقيق الألقاب.

ونقلت الصحافة المصرية، تصريح مضوي أين قال: “وافقت على تدريب النادي الإسماعيلي، من أجل تحقيق البطولات الغائبة”.

وأضاف: “تابعت كافة مباريات الفريق للموسم الماضي، لدراسة احتياجات التشكيلة بكل دقة قبل بدء مهمتي”.

وتابع: “حينما أتولى تدريب أي فريق أعمل باخلاص، سأضع كل الخبرات التي كسبتها في الفترة الماضية لصالح الدراويش”.

وتفقد المدرب الجزائري، أمس السبت، الملعب الرئيس للنادي للإطمئنان على أرضية الملعب، إضافة للملعب الفرعي أين يجري الفريق تدريباته.

ومن المقرر أن يباشر خير الدين مضوي، مهامه اليوم الأحد، ضمن فترة التحضيرات، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.