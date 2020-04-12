مضوي حزين لابتعاده عن عائلته في هذا الظرف العصيب

أكد المدرب الجزائري لفريق الخليج السعودي “خير الدين مضوي” أنه يتمنى تأجيل استئناف الدوري السعودي للمحترفين من أجل العودة للجزائر والتواجد رفقة عائلته بعد نهاية أزمة فيروس كورونا.

المدرب السطايفي المتواجد في السعودية بعد توقف الرحلات الجوية جراء تفشي فيروس كورونا قال في تصريح صحفي اليوم الأحد.

“أظن أن تأجيل موعد استئناف الدوري السعودي إلى شهر أوت، سيكون قرارًا صائبًا، خاصة وأنه سيسمح للأجانب بالعودة لبلدانهم”.

وأضاف:”من المهم أن نكون بجانب عائلاتنا في مثل هذه ظروف، فهذا الفيروس فرض علينا منطقه، وجعلنا بعيدين كل البعد عنهم، لكننا واثقون من وضع حد لانتشاره في القريب العاجل”.