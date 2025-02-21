مضوي: “حظوظنا متساوية مع اتحاد العاصمة في كأس الكاف”

تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن مباراتهم المقبلة أمام اتحاد العاصمة، ضمن لابع نهائي كأس الكاف، أين اعتبر بأن حظوظ الفريقين متساوية في التأهل.

وصرح مضوي، في هذا الخصوص، للإذاهة الوطنية: “سنضمن فريق جزائري في الدور النصف نهائي”.

كما أضاف: “حظوظ الفريقين متساوية، وسيكون عرس كروي، أمام حضور جماهيري كبير، والفرجة ستكون مضمونة بالنظر لمستوى الفريقين”.

وأردف: “اتحاد العاصمة، من بين أقوى الفرق التي سنواججها، والفريق الذي سيكون أكثر جاهزية سيكون صاحب الحظ الأكبر في التأهل”.

وتابع خير الدين مضوي: “سنحاول فرض سيطرتنا، والفوز بمباراة الذهاب المقررة في قسنطينة، لتسهيل مهمتنا خلال لقاء العودة”.